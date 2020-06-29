مشاركة 190 فريقا عسكريا من 28 دولة في منتدى "أرميا- 2020"

قال نائب رئيس المجلس العام في وزارة الدفاع الروسية ألكسندر كانشين، إن مئة وتسعين فريقًا عسكريًا من 28 دولة سيشاركون في المنتدى العسكري التقني الدولي "أرميا- 2020" .

وأضاف كانشين: "سيشارك أكثر من 200 ألف جندي في المنافسات، في المنتدى المزمع عقده في الفترة من 23 إلى 29 أغسطس/ آب.

وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إنه في عام 2020 سيعقد المنتدى بصورة جديدة. وللمرة الأولى، ستبدأ الألعاب العسكرية للجيش في وقت واحد مع المنتدى، وستبدأ مسابقات البياتلون للدبابات في ملعب التدريب في ألابينو.

سيكون ضيوف المنتدى قادرين على مناقشة في إطار البرنامج العلمي والتجاري لضمان الدفاع والأمن للدولة، قضايا تطوير الإنتاج والإمكانات العلمية والتقنية للمجمع العسكري الصناعي الروسي.

تمت دعوة وزراء الدفاع في 133 دولة ووفود رسمية من دول مختلفة إلى منتدى "آرميا 2020". سيتمكن جميع المشاركين والضيوف في الحدث من زيارة الكنيسة الرئيسية للقوات المسلحة، والمتحف "طريق الذكرى"، ومتحف "أرض النصر" في الهواء الطلق.