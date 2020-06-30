إيران تعرض نسخة محدثة من "بي تي إر-50"... صور

عرضت إيران عينات من المركبات المدرعة السوفيتية المحدثة، وأكثر ما لفت الانتباه "بي تي إر-50بي كي".

أشار الخبير العسكري، يوري ليامين، أنه لأول مرة تم عرض حجرة قتالية غير مأهولة، تم إنشاؤها في هذا البلد.

كما استخدمت كأسلحة رئيسية مدفع آلي 30 ملم 2أ42 مع 500 طلقة ذخيرة. يتم إقران مدفع رشاش عيار 7.62 ملم به مع ذخيرة من 2000 طلقة. من الممكن تثبيت مجموعة من الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

New from Iran: an upgraded BTR-50 dubbed "Makran". It has additional side and frontal armour, a new driver's periscope/cupola, and an unmanned turret with a 2A42 30mm gun, laser range finder, infrared sensor. The vehicle also seems to be capable of firing ATGMs. pic.twitter.com/1o5HRCFoqJ — Aᴍɪʀ (@AmirIGM) June 27, 2020

يحتوي نظام التحكم في إطلاق النار على نظام ليزري لقياس المسافة، وقناة تصوير حراري، مما يحسن بشكل كبير من قدرات القتال في الليل. تم تعزيز حماية الدروع أيضا. ربما تم استبدال المحرك القديم بمحرك جديد أكثر قوة.

من المعروف أن "بي تي إر-50" يتم سحبها حاليًا من القوات وتخزينها. ولا يستبعد أن يتم تحديث جزء منها.

🔴 مکران هم نام پروژه بهینه‌سازی BTR-50 در #سپاه است که برجک جدید با سایت اپتیکی ترمال و استابلایز روی آن نصب شده و امروز رونمایی شد. pic.twitter.com/G77wd2rcx4 — Mohammad Shaltouki (@mshaltouki) June 27, 2020

أما الحجرة القتالية فيمكن تركيبها على أنواع أخرى من ناقلات الجنود المدرعة ومركبات قتال المشاة المتوفرة في القوات المسلحة الإيرانية.

زودت دبابة القتال الرئيسية "تي-72إم1" بنظام رؤية جديد، وبحماية معززة للدروع، وببرج يتم التحكم فيه عن بُعد لمدفع رشاش 12.7 مم، بالإضافة إلى تصوير حراري للسائق.