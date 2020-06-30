صاروخ "نبتون" الأوكراني يصيب الهدف... فيديو

تجدر الإشارة إلى أن الفيديو يظهر الاختبارات التي جرت في 17 يونيو/ حزيران 2020 في ملعب تدريب أليبيي في مقاطعة أوديسا. حينها أطلق صاروخان على سفينتين تقعان على مسافة 80 كم من الساحل.

لكن الفيديو الجديد أكثر تفصيلاً مما تم عرضه من قبل. يظهر الإطلاق خطوة بخطوة، من زوايا مختلفة، تظهر جميع مراحل إطلاق النار، وكذلك لحظة إصابة الهدف.

يذكر أنه سيتم تجهيز أنظمة الصواريخ الأرضية المضادة للسفن المتنقلة "إر كي-360إم تسي" (نيبتون) بهذا الصاروخ.