"سيفماش" تعرض صورا سرية لغواصات روسية

شكلت هذه الغواصات مجموعة من الغواصات النووية، ومهمتها الرئيسية هي الكشف عن الغواصات الأجنبية وحماية الغواصات الاستراتيجية المحلية. تم تصميمها لتواجه أحدث الغواصات الأمريكية مثل لوس أنجلوس وسي وولف.

ووفقًا لشركات بناء السفن، فإن هذه الغواصات هي واحدة من أنجح وأجمل الغواصات من حيث الهندسة التصميمية.