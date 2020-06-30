إنقاذ طاقم غواصة روسية في بحر البلطيق... فيديو

كان الوضع أقرب ما يكون إلى الواقع. وفقًا لقسم دعم المعلومات في الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الغربية لأسطول بحر البلطيق، تم استخدام غواصة دي إيه بي إر بي-274 "بيتروبافلوفسك- كامتشاتسكي" من مشروع 636.3 "فارشافيانكا" كغواصة متضررة افتراضية. وهي الآن تتدرب في الحقول البحرية لأسطول البلطيق.

تم إنقاذ طاقم الغواصة "المتضررة"، التي كانت على عمق نحو 50 مترًا، باستخدام مركبة الإنقاذ "أ إس-26". تم إطلاقها بعد فحص جميع الأنظمة من السفينة الناقلة.

عثر الطاقم على الغواصة، وأجرى فحصًا لموقعها وقام بتنظيفها. بعد ذلك تم إجلاء أفراد طاقمها باستخدام مركبة الإنقاذ.

تم التحكم في العملية باستخدام أنظمة غوص يتم التحكم فيها عن بعد. شاركت في التدريبات أيضا السفينة المضادة للغواصات "أليكسين" والسفينة المضادة للألغام "فلاديمير إميليانوف".