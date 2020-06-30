إطلاق نار من منظومة "بال" الساحلية... فيديو

أجرى طاقم النظام الصاروخي المضاد للسفن "بال" التابع لأسطول البحر الأسود تدريبات تكتيكية مع إطلاق صواريخ على هدف بحري في منطقة التدريب القتالي "أوبوك" في شبه جزيرة القرم.

وقام طاقم منظومة الصواريخ بمسيرة من نقطة النشر الدائمة إلى المنطقة المحددة، وتدرب على خوارزمية الإجراءات للكشف عن الأهداف البحرية، وأجرى تدريبات تكتيكية مع إطلاق صواريخ على هدف بحري لعدو افتراضي.

بعد اكتشاف سفينة العدو الافتراضي، تلقى الطاقم إشارة لاستخدام أسلحة الصواريخ وإطلاق النار على الهدف. وتمت إصابة الهدف بدقة، وتدميره.

لعب دور سفينة العدو الافتراضي، هدف سطحي مجهز بعاكسات رادار.

تم إطلاق النار وفقا لخطة التدريب القتالي من أجل تحسين المهارات العملية للعسكريين والتدرب على خطوات الكشف عن الأهداف البحرية وتدميرها.