تسجيل
07:59 GMT01 يوليو/ تموز 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    كاسحة جليد نووية روسية

    أخطر الأسلحة الروسية في القطب الشمالي

    © Sputnik . Valeriy Melnikov
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/military/202007011045876185-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A/

    الخبراء الأمريكيون قلقون للغاية بشأن تعزيز الوجود العسكري الروسي في المناطق المهمة استراتيجيا في أوروبا والقطب الشمالي.

    تحدث كريس أوزبورن، كاتب في مجلة "ناشيونال انتريست"، عن الأسلحة الروسية التي يجب أن تخاف منها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بأكمله.

    كرر جيمس فوغو، قائد البحرية الأمريكية في أوروبا وأفريقيا، حديثه مؤخرًا حول "المعركة الرابعة في المحيط الأطلسي" التي تحدث عنها في عام 2016. حينها علق القائد العسكري الأمريكي على المواجهة المتزايدة بين الولايات المتحدة وروسيا، وقارنها بالوضع خلال الحرب الباردة.

    قال الكاتب معلقا على حديث فوغو: "هذه المرة، أعرب جيمس فوغو عن قلقه بعد اكتشاف أن عشر غواصات روسية على الأقل كانت تقوم بدوريات في البحر الأبيض المتوسط".

    وقال أميرال البحرية فوغو إن ظهور الغواصات الروسية جزء مهم من حملة موسكو واسعة النطاق لزيادة المزايا التكتيكية والاستراتيجية في القطب الشمالي.

    غواصة روسية
    © Sputnik . Igor Zarembo
    غواصة روسية

    وأضاف كريس أوزبورن: "إن تهديد الغواصات الروسية كبير".

    وأشار إلى أن روسيا أضافت إلى القوات المنتشرة في المنطقة، كاسحة الجليد "القتالية" "إيفان بابانين". وأكد الكاتب أن المخاوف الخطيرة ناجمة أيضا عن أحدث أنظمة دفاع جوي إس-400 المنتشرة في العديد من القواعد العسكرية. يبقي وجود إس-400 الطائرات الأمريكية في حالة توتر.

    ويعتقد أوزبورن: "أن وجود أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة هذه على الأقل يعقد عمل طائرات F-22 التي تخدم في القطب الشمالي".

    وفقًا للخبير العسكري الأمريكي، فإن النشاط المتزايد للغواصات الروسية، والرحلات المتكررة لطائرات الاستطلاع التابعة للقوات الجوية الروسية، بالإضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي الحديثة المنتشرة في القطب الشمالي، تشكل عددًا من المهام الاستراتيجية الجديدة للولايات المتحدة. وسيتعين على واشنطن الإسراع في قرارها إذا أرادت التنافس على النفوذ في المنطقة.

    منظومة إس-400 للدفاع الجوي
    © Sputnik . Vitaliy Ankov
    منظومة "إس-400" للدفاع الجوي

    الحافز الآخر للعمل المتسارع هو العامل المناخي، الذي، وفقا للخبراء، يجب أن يزيد من وتيرة "سباق القطب الشمالي". وهكذا، بعد "معركة الأطلسي" ، قد تليها "معركة من أجل القطب الشمالي" لا تقل أهمية.

    وتابع كريس أوزبورن: "يذوب جليد القطبي الشمالي أسرع بكثير مما كان متوقعًا". "سيؤدي ذلك إلى انفتاح مياه جديدة ومضاعفة التنافس على الموارد والمزايا الاستراتيجية في المنطقة سريعة التغير."

    يواصل هذا السيناريو المناخي إلهام العلماء والاستراتيجيين العسكريين لتطوير أنواع جديدة من الأسلحة التي تكون فعالة في القطب الشمالي.

    ما يثير قلق الولايات المتحدة بشكل خاص هو احتمال تطوير طريق "بحر الشمال"، الذي تعتزم روسيا استخدامه بنشاط لأجل مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية.

    يلخص أوزبورن أن وصول روسيا إلى الممرات المائية في القطب الشمالي، جنبًا إلى جنب مع العدد الكبير من كاسحات الجليد التي يمتلكها الأسطول الروسي، يخلق ميزة خطيرة تقلق الولايات المتحدة وستعطي ديناميكيات لتعزيز الوجود الأمريكي في منطقة القطب الشمالي.

    انظر أيضا:

    مجلة أمريكية تسمي أقوى سلاح روسي في القطب الشمالي
    إنزال تاريخي للمظليين الروس فوق القطب الشمالي
    "ليدر" في القطب الشمالي... روسيا تبني أقوى كاسحة جليد نووية في التاريخ
    الكلمات الدلالية:
    الولايات المتحدة, القطب الشمالي, سلاح روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    طبق من اللحم المعد بطابعة ثلاثية الأبعاد
    طعام المستقبل في طبق اليوم...شركة إسرائيلية تنتج لحوما مطبوعة
    الأمن غير قابل للبيع
    الأمن غير قابل للبيع
    كيف تتعايش مع فيروس كورونا؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك