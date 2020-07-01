وصول طائرات صينية مسيرة إلى صربيا

ذكرت صحيفة "فيتشير نوفوستي" أن طائرات مسيرة صينية من طراز "CH-92A" وصلت إلى مطار باتاييتسا العسكري بالقرب من بلغراد.

هبطت طائرة شحن من طراز "إيل" في باتاييتسا، التي نقلت طائرات مسيرة CH-92A إلى صربيا. لم يتم تحديد العدد الدقيق للطائرات المسيرة، ولكن تم الإبلاغ سابقًا عن اقتناء نظامين، أي ستة طائرات من هذا النوع، قادرة على حمل أسلحة صاروخية وقنابل.

يبلغ باع جناحي CH-92A أقل من 10 أمتار. مدى التحليق هو 150 كم. يمكن للطائرة المسيرة أن تحلق على ارتفاع 5 كم بسرعة تصل إلى 200 كم/ ساعة.

تم تصميم CH-92A للقصف وتصحيح مسار إطلاق النار.

في مارس/ آذار، قال الرئيس الصربي ألكسندر فويتش إن أوروبا قلقة بشأن علاقات صربيا مع الصين.