تحطم مقاتلة أمريكية "إف-16" في قاعدة كارولينا الجنوبية الجوية

في قاعدة شو الجوية في ولاية كارولينا الجنوبية، تحطمت مقاتلة أمريكية من طراز F-16CM أثناء قيامها برحلة تدريب، وتوفي الطيار.

وكتبت القاعدة الجوية على الفيسبوك: "تحطمت طائرة مقاتلة متعددة المهام تابعة للقوات الجوية الأمريكية F-16CM Fighting Falcon في الجناح المقاتل العشرين، ومقره في قاعدة شو الجوية، يوم أمس 30 يونيو/ حزيران، في حوالي الساعة 11:30 مساءً بالتوقيت المحلي (06.30 يوليو 1 بتوقيت موسكو) داخل القاعدة".

كانت تقوم الطائرة وقت التحطم برحلة تدريب.

كان على متن الطائرة طيار واحد، الذي أعلن في وقت لاحق عن وفاته. ووعدوا بعدم الكشف عن اسمه خلال النهار حتى يتم إبلاغ الأسرة بما حدث.

يجري تحديد أسباب الكارثة.

تحدث حوادث مماثلة في القوات الجوية الأمريكية بانتظام. هكذا، في منتصف شهر يونيو قبالة سواحل إنجلترا في بحر الشمال، وجد حطام مقاتلة أمريكية من طراز F-15، تحطمت خلال رحلة تدريب. توفي الطيار.