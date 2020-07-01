صبغ طائرة "إف-22" الأمريكية بألوان مقاتلة صينية

تخطط القوات الجوية الأمريكية لإضافة طائرات إلى سرب "المعتدي"، الذي يحاكي طائرات العدو في التدريبات، وستضيف اثنتي عشرة طائرة "إف-22" (رابتور). يجب أن تحاكي طائرات الجيل الخامس من نظيراتها الصينية "جي-20".

الولايات المتحدة لديها أسطول من 60 رابتور للتدريب القتالي يستخدم لتدريب الطيارين. بسبب تقليل مدة التدريب على الطيران من 40 شهرًا إلى 22، ستنتفي الحاجة لـ12 طائرة أو أكثر. في البداية، كانت القيادة ستعيد تشكيل هذه المقاتلة لتصبح قتالية –لأن أسطول "إف-22" يفتقر إلى المحركات. ولكن إعادة التصنيع والتحديث مكلف للغاية - تستخدم الإصدارات القديمة من Raptor للتدريب.

ونقل موقع "ميلاتري ووتش" عن الجنرال مايكل هولمز رئيس القيادة الجوية للولايات المتحدة أنه "من الأسهل بكثير استخدام الطائرات التي ليس لها حاجة لمحاكاة المعارك الجوية."

في البداية، كان يخطط لشمل مقاتلات "إف 35" في سرب "المعتدي"، لكنها أدنى بكثير من الروسية "سو-57" والصينية "جي-20"، التي سيتم محاكاتها، من حيث القدرات القتالية. في غضون ذلك، تم إعادة طلاء "F-16" بألوان "سو-57".

العديد من عناصر المقاتلة الصينية من الجيل الخامس J-20 متطابقة مع F-22 و F-35 والنموذج الأولي السوفيتي لميغ 1.44.