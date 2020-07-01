"سو-27" تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود

وقالت الإدارة: "في 1 تموز (يوليو) 2020، رصدت القوات المناوبة في الدفاع الجوي للمنطقة الجنوبية تحركات طائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو الأمريكي فوق البحر الأسود ورافقتها في الوقت المناسب مقاتلات روسية. وعلى مسافة كبيرة من الحدود الروسية، كان الهدف الجوي المقترب مصحوبًا باستمرار بوسائل المراقبة الرادارية الروسية".

وأكدت أنه تم إرسال المقاتلة المتعددة الأغراض سو-27 لاعتراض الطائرة الأمريكية.

وأضافت الإدارة أن "المقاتلات الروسية اقتربت من الهدف الجوي وحددته على أنه طائرة الاستطلاع RC-135W Rivet Joint الأمريكية. وبعد ذلك ابتعدت عن حدود روسيا. ولم تنتهك الحدود".

يشار إلى أن تحليق الطائرات الروسية تم وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.