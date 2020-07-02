تقرير عسكري أمريكي: علاقات وثيقة تجمع تنظيمات إرهابية منتشرة في دول مختلفة

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الأربعاء، في تقرير لها عن تنسيق وتعاون وثيق بين التنظيمات الإرهابية في القارة الهندية وحركة "طالبان" الإرهابية.

نقل موقع "Barrons" الأمريكي تقرير البنتاغون الذي أشار أن "تنظيم قاعدة الجهاد في شبه القارة الهندية يقيم علاقات وثيقة مع حركة "طالبان"، لافتا إلى أن "التنظيمين ما زالا مقربين بحكم الصداقة والتاريخ النضالي المشترك والتقارب الأيديولوجي والمصاهرة".

وأضاف التقرير الأمريكي أنه "على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه مؤخرا في عملية السلام، لا تزال قاعدة الجهاد في شبه القارة الهندية تقيم علاقات وثيقة مع طالبان في ​أفغانستان​"، مرجحا أن يكون هذا التعاون هدفه الحماية والتدريب العسكري.

كما اعتبرت الدفاع الأمريكية أن "تركيز نواة عناصر القاعدة الذين لا يزالون في أفغانستان، يقتصر على البقاء أحياء، وقد فوّضوا قيادتهم الإقليمية إلى قاعدة الجهاد في شبه القارة الهندية"، مؤكدةً أن "نية قاعدة الجهاد في شبه القارة الهندية مهاجمة قوات أمريكية وأهداف غربية أخرى لا تزال قائمة، لكن الضغط المستمر الذي يمارسه تحالف ​مكافحة الإرهاب​، قلص قدرة هذا التنظيم على تنفيذ عمليات في أفغانستان دون دعم طالبان".