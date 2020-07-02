روسيا تعتزم نشر أنظمة رادار تحذر من الهجمات الصاروخية في الشرق الأقصى

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الخميس، أنها تعتزم نشر أنظمة رادار جديدة تحذر من الهجمات الصاروخية في الشرق الأقصى بحلول عام 2030 وستقوم بتحديث الأنظمة الحالية.

موسكو - سبوتنيك. وقال قائد القوات الجوية الفضائية الروسية، الفريق أول سيرغي سوروفيكين: "في المستقبل، حتى عام 2030، نقوم بتطوير شبكة أنظمة رادار جديدة تحذر من الهجمات الصاروخية، ونشرها في إقليم كراسنودار بمقاطعة إيركوتسك، وإنشاء مرافق جديدة في منطقة لينينغراد ومقاطعة الشرق الأقصى الفيدرالية لتعزيز الدفاع".

يشار إلى أن وزارة الخارجية الروسية كان قد أعلنت، في وقت سابق، أن روسيا على استعداد لإجراء حوار على قدم المساواة مع جميع البلدان للحفاظ على فضاء خال من الأسلحة باعتباره أحد الشروط لضمان السلام، وأكدت على أن منع سباق التسلح في الفضاء لا يزال أولوية السياسة الخارجية لروسيا.