نظام مضاد للأسلحة الفضائية... "إس-500" قادر على تدمير أهداف تفوق سرعتها سرعة الصوت

أعلن قائد القوات الجوية الروسية، الفريق أول سيرغي سوروفيكين، أن نظام الدفاع الجوي الروسي "إس-500" (بروميتي) قادر على تدمير الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في الفضاء القريب من الأرض.

وقال سوروفيكين إن الخصائص التي يتمتع بها نظام الدفاع الجوي "إس-500" تسمح بتدمير الأسلحة فرط الصوتية بجميع أنواعها، بما في ذلك في الفضاء القريب، بالإضافة إلى تدمير الأهداف الجوية والباليستية.

وأضاف سوروفيكين، إن الميزات التقنية تجعل "بروميتي" الجيل الأول من أنظمة الدفاع المضادة للأسلحة للفضائية. كما أن "إس-500" عبارة عن مجمع شامل للقضاء على أهداف بعيدة المدى وعالية الارتفاع مع زيادة إمكانات الدفاع الصاروخي.

وأشار قائد القوات الجوية أنه سيتم نشر نظام الدفاع الفضائي الموحد بالكامل في روسيا بحلول عام 2024.

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروشكو إن "بروميتي" سيكون جاهزًا للتسليم إلى القوات في عام 2020. يتم الانتهاء من اختبارات مكونات النظام: منصة الإطلاق، رادار متعدد الوظائف، محددات المواقع في نظام الدفاع الصاروخي، ونظام الإنذار المبكر. إحدى ميزات "إس-500" ستكون التخصص في الكشف والتوجيه. ستعمل بعض الرادارات على كشف الأهداف الديناميكية الجوية التقليدية: الطائرات وصواريخ كروز، بينما سيتعامل البعض الآخر مع الأهداف خارج الغلاف الجوي.