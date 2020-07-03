مناقشة تعزيز السفن الحربية الروسية بتكنولوجيا "التوأم الرقمي" في منتدى "أرميا 2020"

سيتم مناقشة تطبيق تقنيات "التوأم الرقمي" في بناء السفن العسكرية، في منتدى "أرميا 2020"، الذي سيعقد في مركز باتريوت للمؤتمرات والمعارض في منطقة موسكو في نهاية آب/ أغسطس من هذا العام.

وتأتي الفكرة في إطار المهام التي حددها الرئيس الروسي لإنشاء منتجات عالية التقنية من قبل مؤسسات الدفاع الروسية.

ومن المقرر مناقشة تجربة إنشاء معدات باستخدام تقنية " التوأم الرقمي" و"المضلعات الافتراضية" وغيرها من التقنيات، حيث تضغط هذه التقنيات من النفقات، خاصة في بناء السفن العسكرية الروسية.

ومن المفترض أن تصاغ مقترحات لإنشاء نسخ رقمية لعينات واعدة من توربينات الغاز ومحركات الديزل، وتوربينات غاز الديزل. وسيتم تجميع قائمة منفصلة للطرق الممكنة لإدخال "النظراء الرقميين" في تطوير وإنتاج السفن والمعدات.

ويستند مفهوم "التوأم الرقمي" على الاتجاهات الناشئة في عديد من المجالات، بما في ذلك التقدم في تكنولوجيا التخاطب وتحسين أنظمة الذكاء الاصطناعي، التي أصبح بامكانها التعامل مع كميات هائلة من البيانات بسرعة مخيفة.

في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2020"، الذي سيعقد في الفترة من 23 إلى 29 أغسطس، ستقدم أكثر من ألف شركة أكثر من 25 ألف عينة من الأسلحة والمعدات.

وتمت دعوة وزراء الدفاع في 133 دولة ووفود رسمية من دول مختلفة إلى منتدى "آرميا 2020". سيتمكن جميع المشاركين والضيوف في الحدث من زيارة الكنيسة الرئيسية للقوات المسلحة والمتحف "طريق الذكرى" ومتحف "أرض النصر" في الهواء الطلق.