روسيا تختبر "أرماتا" الروبوتية

في عام 2016 ، قال الرئيس السابق للمديرية المدرعة الرئيسية لوزارة الدفاع، ألكسندر شيفتشينكو ، في مقابلة مع "سبوتنيك" إنه سيتم إنشاء نسخة روبوتية مسيرة من أحدث دبابة تي-14 "أرماتا" في 2018. ووفقا له، فإن المركبات الجديدة فريدة من نوعها وفيها بنية رقمية مفتوحة، والتي جعلتها روبوتية.
في منتدى "آرميا- 2018"، وقعت وزارة الدفاع الروسية عقدًا لشراء 132 مركبة قتالية من طراز تي-14 و تي-15 من "أورال فاغون زافود" على منصة "أرماتا". وفقًا لنائب وزير الدفاع أليكسي كريفوروتشكو، سيتم الانتهاء من العقد بالكامل قبل نهاية عام 2021.
تي 14 - الدبابة الوحيدة في العالم من الجيل الثالث. تم تصميم "أرماتا" للقتال مباشرة مع العدو، ودعم تقدم الوحدات المؤللة، وتدمير التحصينات، والقوى العاملة المعادية، الموجودة في الملاجئ وفي المناطق المفتوحة.
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