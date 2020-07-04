مناورات بهلوانية للفرقة الروسية "الفرسان الروس" باستخدام ثلاثة أنواع من الطائرات

قامت الفرقة الجوية الروسية "الفرسان الروس" لأول مرة بمناورات بهلوانية باستخدام "سو-27" و"سو-30إس إم و"سو-35إس".

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الفرقة الجوية "الفرسان الروس" قامت بأداء مناورات بهلوانية في كوبينكا في ضواحي موسكو على ثلاثة انواع من الطائرات في آن واحد.

وقالت وزارة الدفاع: "ميزة الرحلات كانت هي تنفيذ مجموعة من المناورات البهلوانية المعقدة على طائرات سو-27 وسو-30إس إم وسو-35إس التي تتسلح بها الفرقة في الوقت الحالي. لأول مرة تم استخدام الثلاثة أنواع في آن واحد".

وقامت ثلاثة أطقم بأداء مناورات "الحلقات المائلة" و"الزحلوقة" و"نصف الدورة" وغيرها من المناورات. وتم تنفيذ المناورات على مسافة تقل عن ثلاثة أمتار بين الطائرات.

في النهاية، قام الطيار الرئيسي، العقيد أندريه ألكسييف، بأداء مناورات "الجرس" و"الحوض" و"المفتاح" و"المرور بأدنى سرعة"، وعرض خصائص المناورة لأحدث مقاتلة سو -35 إس متعددة المهام.

دخلت أحدث أربع طائرات مقاتلة سو-35إس خدمة الفرقة الروسية في نوفمبر تشرين الثاني 2019. خضع طيارو المجموعة الجوية لإعادة التدريب على الطائرة الجديدة في مركز الدولة لتدريب طاقم الطيران والاختبارات العسكرية التابع لوزارة الدفاع الروسية في ليبيتسك.

في عام 2016 ، دخلت الطائرة المقاتلة سو-30إم خدمة المجموعة الجوية. في الوقت نفسه، سيتم إخراج سو-27 من خدمة الفرقة بالتدريج.