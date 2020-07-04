"تو -142" من الأسطول الشمالي تقوم برحلة لمدة 12 ساعة فوق المياه المحايدة لثلاثة بحار

"تو -142" من الأسطول الشمالي قامت برحلة لمدة 12 ساعة فوق المياه المحايدة لثلاثة بحار، خلال هذا الوقت، قطعت الطائرة مسافة تبلغ سبعة آلاف كيلومتر.

نفذت ثلاث طائرات مضادة للغواصات تابعة للأسطول الشمالي تو- 142 رحلة مخطط لها فوق المياه المحايدة لبارنتس والبحر النرويجي، وكذلك شمال شرق المحيط الأطلسي، حسب الخدمة الصحفية للأسطول الشمالي.

كانت مدة الرحلة أكثر من 12 ساعة. خلال هذا الوقت، قطعت الطائرة مسار يبلغ سبعة آلاف كيلومتر.

تدربت أطقم تو-142 على مهام الطيران فوق التضاريس الخالية من المراجع، والإجراءات المنسقة في غياب التحكم بالرادار، بالإضافة إلى التدريب على الطيران في منطقة البحر البعيد. أثناء طريق العودة، قام طيارو الطائرات المضادة للغواصات بالأسطول الشمالي بالتزود بالوقود في الجو من طائرات النقل إيل-78 التابعة للقوات الجوية الروسية.

وقال البيان "في أجزاء معينة من الطريق، رافقت الطائرات الروسية مقاتلات نرويجية من طراز إف- 16 وطائرات إف- 35 من قاعدة كيفلافيك الجوية الواقعة في أيسلندا".

قامت طائرة ميغ-31 بتغطية تو-142 في إطار برنامج التدريب القتالي لأطقم الطائرات المضادة للغواصات والمقاتلات.

يشار إلى أن طائرات الأسطول الشمالي تصرفت بما يتفق مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، دون انتهاك حدود الدول الأجنبية.