الجيش الروسي يخمد "حريق" "تو- 160" بالقرب من ساراتوف.. فيديو

في منطقة ساراتوف، تدربت وحدات الطيران بعيدة المدى على الاستجابة لحالات الطوارئ على الطائرات.

في مدينة إنغلز، منطقة ساراتوف، أجرى أفراد عسكريون في فرقة الإطفاء والخدمة الطبية، مع رجال الإنقاذ في وزارة الطوارئ، تدريباً على إخماد النيران الافتراضية في "تو-160"، كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية "وفقا لخطة التدريبات، اشتعل المحرك الأيسر عند إطلاق الطائرة تو-160، وبعد ذلك أبلغ الطاقم مدير الرحلة عن الحادث وتلقى أمرًا بالإخلاء من الطائرة المحترقة"..

قام الأطباء بإجلاء المصابين من الطائرة وتقديم الإسعافات الأولية لهم. قام رجال الإطفاء بإخماد الحريق.

تو -160 - قاذفة إستراتيجية أسرع من الصوت مع أجنحة اجتياح عكسي. صممت لضرب الأسلحة النووية والتقليدية على أهم الأهداف في المناطق العسكرية - الجغرافية النائية وفي العمق الخلفي.

الطائرة قادرة على حمل ما يصل إلى 12 صاروخًا برأس نووي. مدى هذه الصواريخ يصل إلى 3500 كيلومتر، مما يعني أنها لا تحتاج لدخول منطقة الدفاع الصاروخي للضرب. إذا لزم الأمر، فإن الطائرة قادرة أيضًا على اختراق الدفاع الصاروخي: يسمح الجناح المعكوس بالتحليق إلى مدى 13 950 كم والوصول إلى سرعة 2 200 كم / ساعة. وهذا يجعل تو-142 هدفا صعبا للغاية.