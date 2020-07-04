السفن الروسية تحاكي "معركة بحرية" خلال مناورات في البحر الأسود

أفادت إدارة الإعلام في أسطول البحر الأسود، اليوم السبت، أن مجموعة من سفن أسطول البحر الأسود، تتكون من سفينة صواريخ صغيرة "إنغوشيا" مسلحة بصواريخ طراز "كاليبر"، وزوارق صاروخية "نابريجناي تشلني" و "إيفانوفيتس" أجرت تدريبات تحاكي تدمير عدو افتراضي في البحر الأسود.