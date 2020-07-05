زيادة مدى المدافع الكهرومغناطيسية الروسية

أعلنت مصادر في المجمع العسكري الصناعي أن المدى الأقصى لإطلاق النار الفعال على الأهداف الجوية بنماذج أولية للمدافع الكهرومغناطيسية الروسية تم زيادته إلى 10 كيلومترات في إطار الاختبارات الميدانية الجارية، حيث ازداد نحو"كيلومترين" في المرحلة الأولية.

وقالت المصادر لوكالات روسية: "كانت اختبارات الأسلحة الكهرومغناطيسية (في روسيا) مستمرة منذ عام 2015 ، كانت آخر مرة أطلقت فيها المدافع الكهرومغناطيسية النار في حقل التدريب في الربيع. إن متوسط ​​المدى الفعال للمدافع الكهرومغناطيسية على أهداف جوية هو 7-8 كيلومترات، والحد الأقصى حوالي 10 كيلومترات. في المرحلة الأولية، كان مدى الإصابة "بضعة كيلومترات فقط".

وأشار مصدر آخر إلى أن "تدمير الطائرات على مسافة 10 كيلومترات يتم عن طريق حرق المكونات الإلكترونية لمعداتها على متنها". وأضاف أن طلقة المدفعية الكهرومغناطيسية تدوم ميللي ثانية، وبالنظر إلى المسافة إلى الهدف، تصل إليه على الفور، حيث أن الإشعاع الكهرومغناطيسي ينتشر بسرعة الضوء.

وأشارت المصادر إلى أنه في الاختبارات، قامت المدافع الكهرومغناطيسية الروسية بحرق أجهزة مختلفة على الأرض، كما دمرت بشكل فعال الطائرات المسيرة. وفقًا للمصادر، لا تزال المشكلة الرئيسية في هذه الأسلحة هي الحاجة إلى كميات كبيرة من الكهرباء، لذلك لن يكون من الممكن إنشاء مجمع كهرومغناطيسي هجومي متنقل في المستقبل القريب.

كما أوضحت أنه كان من الضروري التمييز بين الضرر الذي يسببه سلاح كهرومغناطيسي وقمع إلكترونيات العدو، والذي يتم بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية. يمكن لمعظم أنظمة الحرب الإلكترونية الحديثة قمع الإلكترونيات على مدى عدة مئات من الكيلومترات، ومع ذلك، فهي تتمتع بقوة أقل ولا تعطل الأجهزة. على النقيض من ذلك، تدمر المدافع الكهرومغناطيسية الأجهزة وتعطلها.

في المدافع الكهرومغناطيسية، يتم استخدام الإشعاع الكهرومغناطيسي بالترددات الفائقة، ويسمى أيضًا "الإطلاق" الكهرومغناطيسي. يعمل إشعاع المدفع الكهرومغناطيسي في جزء من الثانية على تسخين الجسم المصاب إلى درجات حرارة عالية للغاية.