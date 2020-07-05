تزويد حاملات الصواريخ الروسية بأنظمة جديدة لتبادل البيانات

زودت حاملات الصواريخ الاستراتيجية الروسية بأحدث أنظمة نقل البيانات إر-097إم. خلال العام الحالي، سيتم تجهيز الطائرات بعيدة المدى بأنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية، حسب الخدمة الصحفية لشركة "روس إلكترونيكا".

وأعلن فياتشيسلاف ميخييف، المدير العام لشركة "فيغا" (جزء من "روس إلكترونيا") أن دفعة من إر-097إم ستسلم للقوات الجوية الفضائية الروسية في إطار تحديث أسطول الطيران، ونجحت جميع اختبارات الطيران باستخدام أنظمة إر-097إم.

يوفر مجمع إر-097إم إمكانية جديدة تماما للاتصالات السلكية واللاسلكية لنقل المعلومات عبر قنوات الراديو منخفضة السرعة. تم تطويره من قبل المتخصصين في معهد أبحاث كالوغا للأجهزة الميكانيكية عن بعد.