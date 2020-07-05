إمكانية تسليح سفن البحرية الروسية بمدفعية "كاليتسيا" الجديدة

أعلن رئيس مركز الأبحاث في معهد البحوث المركز "بوريفيستنيك" (نيجني نوفغورد)، بافل كوفاليوف، أن أحدث وحدة قتالية عيار 152 ملم مصممة لمدفع هاوتزر "كاليتسيا"، موحدة ويمكن تثبيتها ليس فقط على المنصات البرية، ولكن أيضا السفن الحربية.

وقال كوفاليوف لوكالات روسية: "تم العمل على هذا الابتكار منذ الآلفينيات، عندما كان من المستحسن إنشاء أنظمة مدفعية موحدة. من هنا، يبدو جاء اسم "كاليتسيا" (التحالف) الذي سمت وزارة الدفاع الروسية به النظام المدفعي الصاروخي الجديد".

تم عرض مدفع هاوتزر 2إس35 "كاليتسيا-سي في" في موسكو في العرض العسكري في الذكرى ال70 للنصر في الحرب الوطنية العظمى. وفي مايو/ أيار من هذا العام بدأ تسليم أولا مركبات قتالية للقوات.

وما يميز المدافع الجديدة عن الأجيال السابقة هي أحدث أنظمة التشغيل الآلي لتوجيه المدافع واختيار الأهداف والملاحة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الهاوتزر لديه سرعة إطلاق نار متزايدة - أكثر من 10 طلقات في الدقيقة، يفوق الأنظمة الأخرى في الدقة ومدى الرماية (حتى 70 كيلومترًا). تم تصميم الذخيرة القوية لتدمير الهياكل الدفاعية المحصنة جيدا ومراكز القيادة ومراكز الاتصالات وأنظمة الدفاع الصاروخي والدفاع الجوي للعدو.