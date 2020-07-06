إسرائيل تعزز من قدراتها الاستطلاعية بخطوة عسكرية تاريخية

أعلنت إسرائيل، اليوم الإثنين، عن نجاحها بإطلاق القمر الصناعي الاستطلاعي إلى الفضاء في أول تجربة بهذا المجال.

وجاء الإعلان الإسرائيلي على لسان المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي،​ ​أفيخاي أدرعي​، الذي غرد على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "​وزارة الدفاع​ أكدت أن إدارة الفضاء في مديرية الأبحاث والتطوير وهيئة صناعات الفضاء، نجحا بإطلاق القمر الصناعي الاستطلاعي "أفق 16" إلى الفضاء، في تمام الساعة الرابعة صباحًا بالتوقيت أورشليم".

إسرائيل تنجح باطلاق القمر الصناعي الاستطلاعي أفق16 إلى #الفضاء! قالت وزارة الدفاع إن إدارة الفضاء في مديرية الأبحاث والتطوير وهيئة صناعات الفضاء، نجحا في إطلاق القمر الصناعي الاستطلاعي "Ofek 16 - #أفق16" إلى الفضاء، في تمام الساعة الرابعة صباحًا بالتوقيت أورشليم.

(صورة أرشيفية) pic.twitter.com/TnXAXKXOac — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 6, 2020

وأضاف أدرعي قائلا "الحديث عن قمر استطلاع بصري كهربائي مُزود بقدرات تقنية متقدمة وسيخضع في الفترة القريبة لسلسلة من الاختبارات لتحديد مدى ملائمته ومستوى أدائه".