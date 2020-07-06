عرض أول فيديو لمسدس كلاشنيكوف

تم عرض مسدس كلاشنيكوف الأوتوماتيكي الذي تم إنشاؤه في الخمسينيات من القرن الماضي، ولكن لم يدخل الخدمة.

في عام 1949، تم تكليف مصممي الاتحاد السوفييتي بتطوير نموذج للأسلحة الخفيفة الآلية للجيش، كان يجب أن يكون المسدس قادرا على إطلاق طلقات مفردة وعدة رشقات.

عن مواصفات مسدس كلاشنيكوف الذي كانت سعته في الأصل 18 طلقة، ثم تم رفعها إلى 20 طلقة، قبل استخدام السلاح، في حين يبلغ طول المسدس 222 ملم، والعرض 34 ملم، والارتفاع 150 ملم.

يشار إلى أن مصمم الاتحاد السوفييتي الشهير ميخائيل تيموفييفيتش كلاشنيكوف أصيب في إحدى المعارك في أكتوبر/ تشرين الأول 1941 بجراح خطيرة استدعت نقله إلى المستشفى، واهتم خلال رحلة العلاج بابتكار ما يفيد المقاتلين، فاخترع في البداية مسدسا رشاشا. وفي عام 1945 شارك كلاشنيكوف في مسابقة إنشاء البندقية الرشاشة المعروفة "كلاشينكوف".