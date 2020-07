بعد ظهورها مع "سو 57"... 9 معلومات عن الـ"درونز" الروسية المرعبة

قالت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، إن روسيا تقترب بصورة كبيرة من استكمال طائرتها المسيرة الهجومية، التي تمتلك قدرات شبحية.

وتطور روسيا العديد من الأسلحة الهجومية التي تؤمن لجيشها تفوقا عسكريا لعقود مقبلة، ومنها الطائرة المسيرة "أوخوتنيك"، التي تعرف بـ"الصياد الضارب" ويطلق عليها أيضا "سو 70".

1- يقوم خبراء الصناعات العسكرية الروس باختبار الطائرة وتزويدها بأحدث التقنيات العسكرية الخاصة بمقاتلات الجيش الخامس، ويشمل ذلك تقنيات الاستطلاع المتطور وتقنيات المهام الهجومية التي تمتلكها أحدث الطائرات العسكرية في العالم.

2- ستكون "أوخوتنيك" سلاحا مرعبا عندما يدخل الخدمة رسميا في الجيش الروسي لأنه يمتلك قدرات المقاتلات الشبحية، إضافة إلى عدم حاجتها إلى طيار ،وهو ما يعني قدرة أكبر على البقاء في الجو حتى تفتك بأعدائها.

© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation

طائرة "أوخوتنيك" المسيرة