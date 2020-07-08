لقاء الأجيال... ميغ-17 الأسطورية وإف-35 تلتقيان في صورة واحدة

تدوال مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، صورا نادرة لطائرة "ميغ-17" السوفيتية جنبًا إلى جنب مع المقاتلة الأمريكية من الجيل الخامس "إف-35".

تم نشر عدة صور على هذه الوسائل، تظهر فيها المقاتلة ميغ-17بي إف بجانب طائرتين من طراز "إف-35" (Demi Team)، تابعة للفرقة المخصصة لأداء العروض الجوية.

Старый знакомый нашей понедельничной рубрики о самолётах ОКБ Микояна #MiGDay мистер Рэнди Болл (Randy W. Ball) и его МиГ-17Ф побывали в одном ангаре с парой F-35 из группы для показательных выступлений (F-35 Demi Team) pic.twitter.com/rv2K1edpEg — Maxim Vorontsoff (@VrffMax) July 6, 2020

لا تبدو الطائرة الأسطورية على الإطلاق بجوار فخر القوات الجوية الأمريكية تحفة قديمة. إنها في حالة جيدة وتشارك في عرض جوي بقيادة الطيار الأمريكي الشهير راندي بول.

وبحسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، أعاد بناء هذه الطائرة المهندس السابق جون بلانشيت. لقد عثر عليها مفككة في بولندا في عام 1994.

احتاج بلانشيت للكثير من الطاقة لإعادة المقاتلة إلى الجو مرة أخرى. منذ ذلك الحين، أصبح نجم العروض الجوية الأمريكية.