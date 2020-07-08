روسيا تراقب سفن الناتو التي دخلت البحر الأسود

أعلن مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي أن أسطول البحر الأسود بدأ في تعقب مجموعة كاسحات ألغام الناتو التي دخلت البحر الأسود.

وقال المركز: "بدأت قوات ووسائل أسطول البحر الأسود رصد أنشطة المجموعة الدائمة من كاسحات الألغام التابعة لقوات الاشتباك الأساسية لحلف شمال الأطلسي كجزء من قاعدة الإمداد العائمة التابعة للبحرية اليونانية "أليكمون"، كاسحات ألغام "تامبر" التابعة للبحرية الإسبانية، "غايتا" التابعة للبحرية الإيطالية".

يشار إلى أن السفن دخلت البحر الأسود في 7 يوليو/ تموز.