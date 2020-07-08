عرض مسدس ميخيائيل كلاشنيكوف الخاص... فيديو

رافق المسدس TT ذاتي التحميل نموذج عام 1933، ميخائيل كلاشينكوف طوال حياته. حصل عليه في صيف عام 1942 بعد أن قررت قيادة المنطقة العسكرية في آسيا الوسطى منح المصمم الفرصة لتطوير أسلحة جديدة. كان هناك حاجة إلى اختبار TT.

نشرت منظمة "كلاشينكوف" مقطع فيديو للمسدس الشخصي للمصمم الأسطوري.

قال رسلان تشوماك، رئيس قسم الأموال في متحف التاريخ العسكري للمدفعية، "كقائد دبابة، كان بحاجة لمسدس، لذلك حصل على مسدس TT".

تحدث تشوماك عن حقيقة مذهلة أخرى مرتبطة بهذا السلاح. بعد أن أنهى كلاشينكوف خدمته في القوات المسلحة، في عام 1945، كان في الجيش كموظف مدني، لذلك اضطر إلى تسليم الأسلحة.

وأضاف: "من المدهش أنه تمكن بطريقة أو بأخرى من الاحتفاظ بهذا السلاح. في وقت لاحق، عندما بدأ العمل كمصمم، تم تخصيص هذا السلاح له، على الرغم من أن السلاح لم يكن جائزة. وبقي معه حتى نهاية حياته، بعد وفاته، تم نقل TT إلى المتحف".

ولد ميخائيل كلاشينكوف في قرية ألتاي وكان الطفل السابع عشر في الأسرة. في عام 1930، نفي والد إلى قرية تومسك. هناك، بدأ الصبي يهتم بالتكنولوجيا، درس جميع أنواع الأجهزة والآليات.

عمل كلاشينكوف في مصنع، ثم تم تجنيده في الجيش الأحمر، حيث حصل على تخصص سائق دبابة. في أكتوبر 1941، بالقرب من بريانسك، أصيب ميخائيل تيموفيفيتش بجروح خطيرة. في المستشفى، فكر كلاشينكوف في إنشاء نموذج خاص به من الأسلحة الصغيرة، والذي أصبح الأكثر شعبية في العالم.