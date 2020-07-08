وصول زوارق من أسطول بحر قزوين إلى سان بطرسبورغ للمشاركة في العرض البحري... فيديو

صرحت وزارة الدفاع الروسية عن وصول قوارب من أسطول بحر قزوين إلى كرونشتات (سان بطرسبورغ) للتحضير للعرض البحري الرئيسي تكريما ليوم البحرية الروسية.

فبحسب وزارة الدفاع فإن قوارب تابعة لأسطول بحر قزوين قد وصلت، وهي قارب "يونارميتس تتارستان" و"يونارميتس من داغستان"، بالإضافة لزورق "D-178" و زورق "P-436".

وسيشارك ما مجموعه 46 سفينة وغواصة و42 طائرة وأكثر من أربعة آلاف عسكري في العرض البحري الرئيسي.

هذا وكانت قد وصلت إلى كرونشتات "فيليكي أوستيوغ" ، وهي سفينة صواريخ صغيرة من أسطول بحر قزوين ، ومشروع 20380 كورفيت من أسطول البلطيق، وهو فصل من قوارب مكافحة التخريب تابع للأسطول الشمالي.