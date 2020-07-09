نقل غواصة إيرانية على متن شاحنة... فيديو

ظهر شريط فيديو للنقل البري للغواصة الإيرانية من مشروع 877 "بالتوس" على شبكة الإنترنت.

يتم نقل الغواصة التي يبلغ طولها 72 مترًا إلى قاعدة بندر عباس البحرية.

لهذا، يتم استخدام مقطورة على 152 عجلة. تسحبها وحدتي جر. وتم وضع كتل خرسانية ضخمة على إطارات الشاحنة.

مشروع 877 "بالتوس" هو سلسلة من الغواصات السوفيتية والروسية التي تعمل بالديزل والكهرباء، بنيت في 1982-2000. تم بناء الغواصات لتحقيق الانتصارات في المبارزات، وتتميز بصوتها المنخفض وكمال أدوات الكشف والأسلحة القوية. إيران لديها ثلاث غواصات "بالتوس".