فيتنام تعرض أحدث دباباتها... صور

أحدث الدبابات في الجيش الشعبي الفيتنامي هي "تي-52إم" المحدثة ودبابات القتال الرئيسة "تي-90إس"، نادرا ما يمكن رؤية الدبابتين معا، كما في هذه الصورة: إنها تخدم في أجزاء مختلفة.

تم تسليم أول دفعة من "تي-52إم" من قبل هانوي في الستينيات، ثم شاركت بنشاط في الحرب مع المعتدين الأمريكيين، وبعد انسحاب القوات الأمريكية استمرت في تحطيم القوات العميلة من سايغون.

بعد توحيد البلاد، كان على المركبات القتالية أن تقاتل مع تشكيلات في كمبوديا المجاورة. وقد قدر الطاقم هذه التقنية لموثوقيتها الهائلة.

"ERA for days" T-54M and T-90S/SK of Vietnam People Army in a presentation. These tanks represent the best assets available to the Armored Corps. pic.twitter.com/JXpF38yto5 — Lee Ann Quann (@AnnQuann) June 18, 2020

ومع ذلك، في القرن الحادي والعشرين، كان الأسطول المدرع لفيتنام قد عفا عليه الزمن تمامًا، لذلك نشأ سؤال حول تحديثه. تلقت تي-54 حماية إضافيًا للبدن والبرج، ونظامًا حديثًا للتحكم في إطلاق النار مع جهاز تحديد مدى ليزري، وحاسب باليستي، وأجهزة استشعار خاصة مختلفة ونظام تصويب ليلي أكثر تقدمًا. كما أنها زادت من قوة المحرك، مما سمح بالحفاظ على خصائص التنقل لدبابة أثقل. تم التخطيط لاستبدال المدفعية القديمة 100 ملم بمدفعية أقوى 105 ملم ، ولكن في وقت لاحق تم التخلي عن هذه الفكرة، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

"Fathers of the Armored Corps" T-54/55s of Vietnam People Army chilling in warehouses. The Army still keeps many venerable Soviet main battle tanks, active and storage. In the future, a number of T-54/55s would be upgraded to T-54M standard and serve alongside T-90S/SK. pic.twitter.com/5gkjTMRDLd — Lee Ann Quann (@AnnQuann) July 1, 2020

بعد تحديث تصميم أوائل الخمسينات، أدرك الجيش الفيتنامي بالطبع أنه في معظم الخصائص يقترب فقط من تكنولوجيا الجيل الثالث. لذلك، لم يفاجأ الخبراء العسكريون بأن الفيتناميين قرروا الحصول على تي-90إس الروسية، والتي أثبتت أنها ممتازة ليس فقط خلال الاختبارات المختلفة (بما في ذلك في جنوب شرق آسيا) ، ولكن أيضًا في الأعمال القتالية الحقيقية.

وصلت الدفعة الأولى من الدبابات الجديدة إلى فيتنام في أوائل عام 2019. في الوقت نفسه، لا يوجد دليل على أن برنامج تحديث تي-54 قد توقف الآن تمامًا. ربما سيتم تحديث بعض المركبات المدرعة المخزنة.