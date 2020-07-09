وكالة: صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود منشأة نووية عاملة بالقرب من بيونغ يانغ

وفقا لوكالة "سي إن إن"، تم الكشف عن وجود منشأة غريبة لأول مرة في محيط المدينة من قبل العلماء في عام 2015، ولكن لم يكن هناك أي دليل على ذلك.

أكدت شبكة CNN أن صور الأقمار الصناعية الجديدة تشير إلى وجود منشأة نووية غير معروفة سابقًا بالقرب من عاصمة كوريا الشمالية. ونشرت CNN المواد ذات الصلة، يوم أمس الأربعاء، على موقعها نقلاً عن خبراء من معهد الدراسات الدولية الذي يعمل في كلية ميدلبري في فيرمونت.

قام الخبراء بتحليل صور الأقمار الصناعية التي قدمتها شركة Planet Labs الأمريكية. وخلصوا إلى أنه في القرية الواقعة بالقرب من بيونغ يانغ، توجد منشأة يمكن ربطها بالبرنامج النووي لكوريا الديمقراطية.

ونقلت شبكة سي إن إن عن الخبراء الذين لفتوا الانتباه إلى العلامات المميزة للمنشآت النووية الكورية الشمالية الأخرى، بما في ذلك وجود منطقة محمية ومرافق تحت الأرض، بالإضافة إلى مرافق مصممة لاستيعاب موظفي المؤسسة. ونقلت عن جيفري لويس، الأستاذ في معهد الدراسات الدولية، أن "المؤسسة نشطة للغاية". وأشار إلى أن العمل في المنشأة لم يتوقف حتى أثناء المفاوضات بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والولايات المتحدة بشأن إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية." [المؤسسة] لا تزال تنتج أسلحة نووية.

ووفقًا لـ CNN، تم الكشف عن وجود منشأة غريبة لأول مرة في محيط المدينة من قبل العلماء في عام 2015 ، ولكن لم يكن هناك أي دليل على ذلك، حتى الآن، لم يكن لديهم أي دليل على أن المشروع كان مرتبطا بأي شكل من الأشكال بالبرنامج النووي لكوريا الديمقراطية.