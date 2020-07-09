الهند تحصل على الدفعة الأخيرة من المروحيات الأمريكية أباتشي غارديان

وفقا لموقع Jane's، تم تسليم آخر خمس طائرات على متن طائرة "أ إن-124" إلى قاعدة هندون الجوية في ولاية أوتار براديش.

في العام الماضي، حصلت القوات الجوية الهندية على 17 مروحية من طراز AH-64E أباتشي غارديان، كان من المفترض أن تصل الخمس المتبقية إلى البلاد في مارس/ آذار من هذا العام، ولكن تم تأجيل التسليم بسبب وباء فيروس كورونا. وحتى الآن، تلقت الهند جميع المروحيات الـ 22 من طراز AH-64E المطلوبة من الولايات المتحدة.