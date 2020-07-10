الجيش البيلاروسي يختبر صاروخا معدلا مضادا للدبابات

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الجمعة، إجراء اختبارات لصاروخ معدل مضاد للدبابات من طراز "9 إم 114 إم.بي".

مينسك - سبوتنيك. وصرح المكتب الإعلامي للدفاع البيلاروسية في بيان: "لقد جرت في ميدان أوبوز-ليسنوفسكي للتدريب الاختبارات الأولى للصاروخ المعدل المضاد للدبابات من طراز 9 إم 114 إم.بي".

هذا ويشار إلى أنه في إطار عملية التعديل التي خضع لها هذا الصاروخ، تم تخفيض وزنه، وزيادة مدى الإطلاق، وإدخال تغييرات في وحدة التحكم.

وأضافت الدفاع البيلاروسية في بيانها "أن أفراد سلاح المدفعية قاموا بإطلاق هذه الصواريخ على المدى الأدنى والمدى الأقصى – أي على 400 و6000 متر على التوالي. كذلك وقاموا أيضا بإطلاق صاروخ برأس حربي ضد هدف مدرع يقع على بعد 2.5 كم".

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية عن الإطلاقات الناجحة الأولى للصاروخ المضاد للدبابات من طراز 9 إم 113 إم. وهو نسخة معدلة من الصاروخ الذي يستخدم في منظومة الصواريخ المضادة للدبابات من طراز "كونكورس".

ومن المخطط أن يتم تزويد الجيش البيلاروسي بالصواريخ الموجهة المضادة للدبابات من طراز 9إم 120 "أتاكا"، التي تم تطويرها على أساس الصاروخ من طراز 9 إم114 الخاص بمنظومة الصواريخ المضادة للدبابات من طراز "شتورم".