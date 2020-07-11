صقور روسيا يعترضون طائرة استطلاع أمريكية... فيديو

وقالت وزارة الإعلام والاتصالات بوزارة الدفاع الروسية في بيان: إنه "تم يوم السبت رصد طائرة استطلاع تابعة للقوات الجوية الأمريكية "RC-135" فوق بحر اليابان، وانطلقت طائرات "سوخوي-35S" و"ميغ-31BM" لاعتراضها"، كما يظهر في مقطع الفيديو.

وأكدت الوزارة أن جميع الطلعات الجوية للقوات الروسية تمت وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة.