كيف أخافت القاذفة السوفيتية "إم-4" الولايات المتحدة

القاذفة الاستراتيجية السوفيتية إم-4، التي ظهرت لأول مرة في العرض العسكري في عام 1954 ، فاجأت الولايات المتحدة، مما أجبرها على زيادة إنتاج طائراتها من هذه الفئة.

يمكن اعتبار عرض اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية لأول طائرة استراتيجية بداية سباق تسلح، حسبما كتب كاليب لارسون في مجلة "ناتشونال إنترست".

بعد الحرب العالمية الثانية، لم يكن لدى الاتحاد السوفيتي سوى قاذفة قنابل واحدة بعيدة المدى تو-4 نظيرة الأمريكية B-29 Superfortress. أصبحت كلتا هاتين الطائرتين عرضة لمقاتلات جديدة، لكن في حين كان لدى الولايات المتحدة قاذفات نفاثة قادرة على الضرب من القواعد في أوروبا، كان لدى الاتحاد السوفيتي نقص واضح في الطيران بعيد المدى.

لاستعادة توازن القوى، تم تكليف مكتب تصميم مياسيشيفا بمهمة تطوير قاذفة نفاثة قادرة على ضرب الأهداف في أوروبا والولايات المتحدة. وسرعان ما قدم مكتب التصميم طائرة رائعة.

كان لدى القاذفة الاستراتيجية أربعة محركات نفاثة تقع تحت الأجزاء الجذرية للجناح. تم توفير حماية موثوقة ضد المقاتلات الاعتراضية للعدو من خلال ستة مدافع 23 ملم مثبتة في برجين في الخلف، وكذلك في الجزء العلوي والسفلي من بدن الطائرة. بعد وقت قصير، تم تحديث الطائرة من خلال تثبيت المزيد من المحركات الاقتصادية ونظام للتزود بالوقود في الجو.

وأشار لارسون إلى أن القاذفة النفاثة الجديدة تسببت في مخاوف حقيقية في المجتمع الأمريكي. فشلت أجهزة المخابرات الأمريكية في الواقع - لم يعرفوا عن تصميم الطائرة السوفيتية، ناهيك عن بدء إنتاجها. في العام التالي بعد ظهورها لأول مرة، تم عرض العديد من وحدات إم-4، مما عزز ثقة الجانب الأمريكي في الإنتاج الضخم لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية من القاذفات الاستراتيجية الجديدة القادرة على ضرب أراضيها.

كان هذا سبب لزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير وزيادة الطيران بعيد المدى على مدار عدة سنوات.

ومع ذلك، لم تكن مخاوف الأمريكيين وجهودهم اللاحقة في محلها. بعد بضع سنوات، أصبح من الواضح أن الاتحاد السوفيتي لم ينشأ إم-4 بشكل واسع النطاق. على الرغم من التحسينات، لم يكن لهذه الطائرة أبدًا القدرة على ضرب أهداف في الولايات المتحدة. تم تقليص الإنتاج في أوائل الستينيات. تم تحويل معظم الطائرات إلى خردة معدنية، وعملت عدة نسخ كطائرة للتزويد بالوقود حتى منتصف التسعينات. تم استخدام واحدة معدلة كناقل لبرنامج "بوران" الفضائي.