عرض نموذج أولي غير معروف لمدفع رشاش كلاشينكوف... فيديو

عرض مجمع كلاشينكوف على قناته الرسمية على يوتيوب أحد أقدم النماذج الأولية للرشاش المشهور عالميًا. تم تقديم نموذج رقم EF01 للجمهور العام لأول مرة.

اختلافه الرئيسي عن المدافع الرشاشة من طراز كلاشينكوف هو شكل السبطانة.

وأوضح رئيس قسم الأموال في متحف التاريخ العسكري، روسلان تشوماك، أن "أحد النماذج الأولية لكلاشنيكوف لا يختلف كثيرًا عن النموذج التسلسلي، وهذا يشير إلى أن التصميم كان ناجحًا جدًا في البداية، ولم يكن من الضروري تحسينه بشكل جذري لتحقيق المظهر المطلوب ومستوى الموثوقية للجيش".

وأشار أيضًا إلى أن ولادة سلاح أسطوري كان أمر غريب تمامًا. في أواخر الخمسينات، كان المنافس الرئيسي للفوز في المنافسة على إنشاء مدفع رشاش جديد هو ابتكار المصمم غريغوري نيكيتيم. ومع ذلك، لم يكن الجيش راضيا عن هذا النموذج، واقنعوا ميخائيل تيموفيفيتش بالبدء في إنشاء نموذجه الخاص.

وبدأ ميخائيل تيموفيفيتش العمل بكل حماسة، ووجد طريقة للتطوير وفي أسرع وقت ممكن صنع نموذج لمدفع رشاش، والذي فاز في نهاية المطاف بالمنافسة.