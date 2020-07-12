لحظات إطلاق صاروخ كروز من الطراد "بطرس الأكبر" في بحر بارنتس... فيديو

نفذ أسطول الشمال الروسي تدريبات صاروخية ضد خصم مفترض في بحر بارنتس كجزء من تدريبات الوقوف على مدى استعداد الأسطول.

ونشرت وكالة "سبوتنيك" على موقعها الرسمي مقطع فيديو لإطلاق صواريخ كروز "غرانيت" و "البركان" من على متن طراد صواريخ "بطرس الاكبر"، الذي يعمل بالطاقة النووية.

ويمكن رؤية إطلاق صواريخ كروز من زوايا مختلفة، أولا يتم فتح فتحة على سطح السفينة ويخرج اللهب ويمكن رؤية الدخان ثم يطير الصاروخ.

Опубликовано видео ракетных стрельб "Петра Великого" в Баренцевом море https://t.co/0jGbJA2Y5S pic.twitter.com/XRzCNXCdbD — РИА Новости (@rianru) July 11, 2020

الطراد بطرس الأكبر

تم تشغيل طراد الصواريخ "بطرس الأكبر" في عام 1998 وهدفه تدمير حاملة طائرات العدو. الطراد مجهز بمجمعات الصواريخ "غرانيت" ومجمعات الدفاع الجوي S-300F "فورت".