ظهور أول امرأة سوداء في البحرية الأمريكية

لأول مرة، ستصبح امرأة سوداء طيارا لمقاتلة في البحرية الأمريكية. تخرجت الملازمة مادلين سويغل من أكاديمية البحرية الأمريكية في عام 2017 ، ثم - أخذت دورات خاصة لبرنامج الطيران التكتيكي البحري وفي نهاية الشهر ستحصل على شهادة، حسب The Hill.

بعد أن تصبح سويغل طيارًا، ستكون قادرة على تنفيذ المهام القتالية على المقاتلات الحاملة F / A-18E / F Super Hornet و F-35C ، وكذلك على الطائرة البحرية EA-18G Growlers.

كانت روزماري مارينر أول طيار امرأة لمقاتلة في البحرية الأمريكية. حدث هذا في عام 1974.