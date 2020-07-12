ظهور أول امرأة سوداء في البحرية الأمريكية

بعد أن تصبح سويغل طيارًا، ستكون قادرة على تنفيذ المهام القتالية على المقاتلات الحاملة F / A-18E / F Super Hornet و F-35C ، وكذلك على الطائرة البحرية EA-18G Growlers.
كانت روزماري مارينر أول طيار امرأة لمقاتلة في البحرية الأمريكية. حدث هذا في عام 1974.
BZ to Lt. j.g. Madeline Swegle on completing the Tactical Air (Strike) aviator syllabus. Swegle is the @USNavy’s first known Black female TACAIR pilot and will receive her Wings of Gold later this month. HOOYAH! @FlyNavy @NASKPAO #ForgedByTheSea #CNATRA #CNATRAgrads pic.twitter.com/FKSlURWQhJ
— Naval Air Training (@CNATRA) July 9, 2020
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