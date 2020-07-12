تسجيل
16:10 GMT12 يوليو/ تموز 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    سفينة حربية مصرية

    11 معلومة عن صاروخ هاربون الذي استخدمه الجيش المصري لإغراق سفينة حربية معادية

    © AFP 2020 / Yassen Mohamed
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/military/202007121045982464-11-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/

    تعد صواريخ هاربون من أشهر الصواريخ المضادة للسفن في العالم، ويستخدمه الجيش الأمريكي، إضافة إلى نحو 30 دولة أخرى حول العالم، ودخل الخدمة خلال سبعينيات القرن الماضي، ويمكن إطلاقه من البر أو البحر أو الجو.

    يقول موقع شركة "بوينغ" الأمريكية، المصنعة للصاروخ، إن صاروخ "هاربون" يستخدم نظام توجيه متميز يمكنه من تتبع الهدف حتى عندما يتم قطع التوجيه الخارجي.

    وفيما يلي 9 معلومات عن صاروخ هاربون، الذي يمكن استخدامه ضد أهداف برية وبحرية:

    1- مخصص للعمل في كل أجواء الطقس ويستطيع التحليق على ارتفاعات منخفضة على سطح البحر بصورة تجعل اكتشافه من قبل العدو في غاية الصعوبة، ويستخدم رادار إيجابي لتتبع الهدف.

    2- النسخة المطورة من الصاروخ "بلوك 2" تستخدم تقنيات متطورة تجعلها أقل تكلفة.

    3- تستخدم النسخة المطورة نظام توجيه مزدود يعتمد على نظام التموضع العالمي (جي بي إس) ونظام الملاحة بالقصور الذاتي (آي إن إس)، التي تسمح له بمتابعة مساره نحو الهدف حتى في غياب التوجيه الخارجي.

    4- يمكن استخدام الصاروخ ضد السفن الحربية وضد أهداف أرضية أيضا، حيث يحمل رأسا تدميرية شديدة الانفجار وزنها 224 كيلوغرام.

    5- يمكن استخدامه في تدمير أهداف ساحلية مثل صواريخ الدفاع الساحلي، ومواقع صواريخ (أرض - جو) ومواقع الطائرات المكشوفة إضافة إلى استهداف الموانئ والسفن الراسية.

    6- ميزة الجمع بين نظامي التوجيه "جي بي إس" و"آي إن إس" تمكن الصاروخ من استعادة مساره الدقيق في منتصف الرحلة ويجعله قادر على التفرقة بين الهدف الأساسي وأي أهداف أخرى قد تظهر بعد إطلاقه.

    7- قطر الصاروخ 34.3 سنتيمترات، وطول النسخة البحرية 4.6 مترا، وطول النسخة الجوية 3.8 مترا، ويتراوح وزنه بين 526 إلى 690 كيلوغراما، وفقا للنسخة التي يتم استخدامها.

    8- ذكر موقع "ميسيل ثريت" الأمريكي أن مدى الصاروخ يتراوح بين 90 إلى 240 كيلومترا، وسرعته 291 متر/ الثانية (نحو 1040 كم/ الساعة) أي أقل من سرعة الصوت.

    9- يمكن إطلاق من العديد من منصات الإطلاق على متن السفن الحربية والغواصات وسفن الدورية والمدمرات والفرقاطات.

    وتستخدمه العديد من الطائرات الحربية مثل "إف/ إيه - 18" و"إف - 15" و"إف - 16" و"إف - 27" و"إف - 50".

    كما يمكن إطلاق النسخة المطورة "بلوك 2" من منصات أرضية محمولة على مركبات.

    10- يوجد 5 نسخ من الصاروخ:

    هاربون إيه: يتم إطلاقه من الجو.

    هاربون آر: يتم إطلاقه من السفن الحربية.

    هاربون يو: يتم إطلاقه من الغواصات.

    هاربون جي: للهجوم البري.

    هاربون إم: صاروخ موجه.

    11- تعرض الصاروخ لحادثتين عبر تاريخه إحداهما عام 1981 حيث تحطم فوق سطح البحر على مدى 110 كيلومترا من منصة إطلاقه.

    والثانية عندما تم إطلاق بالخطأ من على متن فرقاطة دنماركية خلال مناورة حربية.

    ولفت موقع "ميثيل ثريت" الأمريكي، إلى أن صواريخ "هاربون" تعمل في عشرات الجيوش حول العالم منها الجيش المصري.

    ونشرت القوات المسلحة المصرية، أمس السبت، فيديو، وثق لحظة قيام القوات البحرية بإغراق سفينة إنزال متقادمة في البحر المتوسط بضربة واحدة.

    وتمكنت الفرقاطات المصرية خلال مناورات "حسم-2020" في الاتجاه الغربي الاستراتيجي، من استخدام صواريخ "هاربون"، حيث تم إطلاقها لإغراق السفينة في عرض البحر، وظهرت، خلال المناورات، إحدى الفرقاطات التي تطلق الصاروخ المضاد للسفن والذي يبلغ مداه من 124 كم إلى 140 كم.

    ونفذت القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة المصرية بإحدى المناطق الحدودية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، عملية برمائية ناجحة للقوات على الساحل وتنفيذ ضربات جوية مركزة على الأهداف المعادية.

    ووفقا لبيان الجيش المصري، يأتي ذلك فى إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة في إحدى مراحل المناورة "حسم 2020"، موضحا أن "هذه المناورة على الاتجاه الإستراتيجي الغربي نظراً لما تمر به المنطقة من متغيرات حادة وسريعة".

    انظر أيضا:

    مناورات الدفاع الجوي المصري... صيد طائرات "درون"
    3 طائرات روسية خطيرة ظهرت خلال حديث السيسي عن الجيش المصري
    الجيش المصري ينفذ "حسم 2020" على الاتجاه الاستراتيجي الغربي
    بالفيديو والصور... مناورات سهم "الصداقة 1" المصرية الروسية تواصل فعالياتها
    13 معلومة عن المناورات المصرية الروسية "سهم الصداقة 1"
    "ضربة واحدة"... فيديو يوثق لحظة قصف الجيش المصري لسفينة بالبحر المتوسط
    مصر والسعودية تواصلان مناورات "مرجان-16"
    الكلمات الدلالية:
    البحر المتوسط, القوات البحرية المصرية, الجيش المصري, فرقاطة, صاروخ أمريكي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    جلسة تصوير على شاطئ المحيط الهادئ في سان دييغو، كاليفورنيا 4 يوليو 2020 ، وسط جائحة فيروس كورونا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة
    كيف بدا العالم من دون قيود كورونا... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    أمركيا قد تمنع TikTok الصينية
    أمريكا قد تمنع "تيك توك" الصينية
    دروس تعلمها الأطباء في مكافحة كورونا
    دروس تعلمها الأطباء في مكافحة "كورونا"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك