"سو-25" تطلق الصواريخ...فيديو

يظهر الفيديو الذي تم تصويره من قمرة القيادة ضربات صاروخية على عدو افتراضي، بالإضافة إلى رحلات جماعية للطائرات الهجومية.

سو-25: هي طائرة هجومية مدرعة بسرعة الصوت مصممة للدعم المباشر للقوات في ساحة المعركة ليلًا ونهارًا مع رؤية مباشرة للهدف وتدمير أهداف العدو.

سو-25إس إم3: أحدث نسخة من الطائرات الهجومية، التي تلقت أنظمة الحرب الإلكترونية الجديدة والأسلحة ونظام الملاحة.