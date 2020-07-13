وصول طيران البحرية الروسية للمشاركة في العرض البحري الرئيسي...فيديو

المهمة الرئيسية لأطقم الطائرات هي التدرب على رحلة مشتركة مع الحفاظ على اصطفاف الطائرات بسرعات مختلفة.

استعدادًا للمشاركة في العرض البحري الرئيسي، وصلت الطائرات والمروحيات الخاصة بالطيران البحري إلى المطارات العاملة في سان بطرسبورغ ومنطقة لينينغراد.

بدأت الأطقم بالتدريب. وإجمالاً، ستشارك في الأحداث أكثر من 40 طائرة تابعة للبحرية الروسية.

في مطار غروموفو، تم تنفيذ أول طيران تكتيكي بقيادة قائد الطيران الحربي للبحرية، بطل روسيا، اللواء إيغور كوزين، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.

توجد الطائرات والمروحيات المشاركة في العرض في أربعة مطارات. قبل بدء التدريب، قام اختصاصيو الخدمات الأرضية بصيانة المعدات. وقد درس الطاقم بالفعل بالتفصيل طرق الطيران في العرض، وخصائص الأرصاد الجوية في المنطقة، بالإضافة إلى ظروف الطيران الخاصة كجزء من المجموعات التكتيكية.

هذا العام، ستشارك طائرات مثل "سو-24" و"سو-27" و"سو-33" و"سو-30إس إم" و"ميغ-29" و"تو-142" و"إيل-78" و"أ-50" و"إيل-38" و"بي-12" وكذلك مروحيات "كا-27إم" و"كا-29" و"كا-31إر" و"مي-8".