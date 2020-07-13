عرض النسخة الجديدة من الدبابة البريطانية "تشالنجر 2"...فيديو

تم عرض نسخة مطورة من الدبابة البريطانية تشالنجر 2 من تصميم المجمع الألماني راينميتال. تم نشر الفيديو على YouTube على قناة Rheinmetall Defense.

قدمت شركة BAE Systems في خريف عام 2018 أحدث إصدار لها من الدبابة، حصلت على اسم Black Night (الليل الأسود). قررت الشركة أن تقتصر على التعديلات الطفيفة فقط، مع التركيز الرئيسي على استبدال جزء من المعدات، في المقام الأول أنظمة التحكم في إطلاق النار والاتصالات. ومن الجدير بالذكر أنها تركت الهيكل والبرج دون تغيير ولم تغير في محطات الطاقة.

قرر المجمع الألماني راينميتال القيام بذلك بشكل مختلف، واقترح استخدام برج جديد تمامًا ومعدات حديثة. ووفقًا للخطة، فإنه سيتم تركيب نظام التحكم في إطلاق النار وأسلحة أخرى جديدة. أيضًا، كخيار، يُقترح استبدال المحرك بمحرك أكثر قوة. ما هو الخيار الذي سيعطي الأفضلية للجيش البريطاني لا يزال مجهولاً.