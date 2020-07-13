روسيا تطور مدرعة خفيفة عالية السرعة "ستريلا"

أعلن المدير العام للمطور الرئيسي في شركة الصناعة العسكرية، ألكسندر كراسوفيتسكي، أن روسيا طورت المركبة المدرعة "ستريلا" الخفيفة.

وزن المدرعة 4.7 طن، وهو نصف حجم مركبات "تيغر". تتمتع ستريلا أيضًا بحماية باليستية يمكنها تحمل طلقات من رشاشات أ كيه-74 وأكي إم وبندقية سي في دي. تبلغ السرعة القصوى على الطريق السريع 155 كيلومترًا في الساعة.

وقال كراسوفيتسكي لوكالة "سبوتنيك": "حتى الآن، ببساطة لا توجد مثل هذه المركبات المدرعة في ترسانة جيشنا".

وأوضح أن الحماية ضد الألغام للمركبة المدرعة تسمح بإنقاذ حياة الطاقم عند انفجار اللغم تحت العجلة أو الأجهزة المتفجرة بقوة تصل إلى كيلوغرامين من مادة TNT .

وفقا له، تم تصميم "ستريلا" لنقل الناس والبضائع المختلفة. يمكن استخدام المركبة من قبل وحدات خاصة من السلطات التنفيذية. من الممكن أيضًا تركيب أنظمة أسلحة ومعدات خاصة عليها.

شدد المدير العام على أنه تم استخدام مكونات محلية أو روسية الصنع في تصميم "ستريلا".

وقال كراسوفيتسكي: "إن الكتلة الصغيرة لمدرعة "ستريلا" تسمح نقل هذه المركبة المحمية بسرعة إلى اتجاه آخر أو جزء آخر من القوات الهجومية التكتيكية التابعة لقوات الإنزال على تعليق خارجي على مروحيات النقل مي-8. ويمكن أن تستوعب المدرعة 8 أشخاص، بما في ذلك السائق".