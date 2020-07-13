عرض دبابة القتال الرئيسية اليابانية "تايب 10" لأول مرة من الداخل...فيديو

تم تطويرها في Mitsubishi Heavy Industries. يوضح الفيديو أن الدبابة مجهزة بنظام C4I الإلكتروني الذي يجمع بين التحكم والتوجيه والاتصالات والاستطلاع.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن C4I أطقم المركبات المدرعة من تبادل المعلومات. في الفيديو، يمكن مشاهدة كيفية عمل الناقلات، وما هي أجهزة الكمبيوتر المزودة بها قمرة القيادة.

وأضافت وزارة الدفاع اليابانية أن نظام التحكم في إطلاق النار في الدبابة تايب 10 قادر على إصابة الأجسام المتحركة الصغيرة. يتم دمج هذه الميزة مع الدروع المركبة الحديثة. كل ذلك يمنح الدبابة ميزة في المعركة على حد سواء مع الجيوش المسلحة بدبابات القتال الرئيسية، ومع الوحدات الحربية، حيث يتم استخدام قاذفات القنابل اليدوية كأسلحة مضادة للدبابات.

تايب 10 هو الجيل التالي من دبابات المعركة الرئيسية اليابانية. من المخطط أن يحل محل بمرور الوقت تايب 74 القديم ويكمل أسطول الدبابات تايب 90. وزنها القتالي 44 طن. الطاقم - ثلاثة جنود. السرعة على الطريق السريع هي 70 كيلومترا في الساعة. يتم اختبار مدفع مضاد للطائرات يتم التحكم فيه عن بعد مع عيار 12.7 ملم ، والذي يحتوي على قنوات رؤية رقمية خاصة به.