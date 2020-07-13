روسيا تدشن أقوى كاسحة جليد نووية

أعلنت الصحيفة الرسمية للصناعة النووية الروسية "سترانا روس آتوم" أنه سيتم تدشين أقوى كاسحة جليد ذرية في العالم "روسيا" (من المشروع 10510 "ليدر") في سبتمبر/ أيلول من هذا العام.

تم قطع المعادن الأولى لبناء كاسحة الجليد الروسية التي تعمل بالطاقة النووية في 6 يوليو/ تموز في حوض بناء السفن في بلدة بولشوي كامين، إقليم بريمورسك. كان هذا الحدث الأول في بناء كاسحة جليد نووية جديدة. "يخطط أن يبدأ التدشين في سبتمبر".

وفقًا لشروط العقد، من المقرر تشغيل السفينة في عام 2027. تبلغ تكلفة كاسحة الجليد الرئيسية حوالي 127 مليار روبل. تم توقيع عقد بناء كاسحة الجليد الذرية "روسيا" بين شركة روس آتوم "أتوم فلوت" وحوض بناء السفن "زفيزدا" في أبريل/ نيسان من هذا العام. في المجموع، من المخطط بناء ثلاث سفن تعمل بالطاقة النووية في روسيا.

تعتبر كاسحات الجليد التي تعمل بالطاقة النووية من مشروع "ليدر" بمثابة أقوى كاسحات جليد تعمل بالطاقة النووية في العالم. وستكون مهمة لضمان الملاحة على مدار السنة على طريق البحر الشمالي. الخصائص الرئيسية للسفن التي تعمل بالطاقة النووية "ليدر": القوة - 120 ميغاوات، السرعة - 22 عقدة (في الماء الصافي)، الطول - 209 أمتار، العرض - 47.7 متر، اختراق الجليد (الحد الأقصى) - 4 أمتار، السعة- حوالي 70 ألف طن. تكوين المعدات الرئيسية لمحطة الطاقة: محطة للطاقة النووية مع مفاعلين RITM-400، وحدة توربينات بخارية بأربعة مولدات توربينية بقدرة 37 ميغاوات لكل منهما، نظام دفع كهربائي بأربعة محركات دفع بقوة 30 ميغاوات لكل منها.