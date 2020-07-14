الولايات المتحدة تعلن عن صفقة مقاتلات حديثة بمميزات جديدة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الثلاثاء، عن توجيهها طلبا رسميا لشركة الطائرات الأمريكية "بوينغ" لبدء إنتاج مقاتلات "إف -15 إكس" الجديدة، وذلك بعد توقيع اتفاق رسمي بين الطرفين.

وأصدرت وزارة الدفاع الأمريكية بيانا جاء فيه: "وقعت القوات الجوية الأمريكية عقدًا بقيمة 1.2 مليار دولار مع شركة "بوينغ" لإنتاج الدفعة الأولى من ثماني مقاتلات حديثة من طراز "إف -15 إكس التي تتميز بقدرتها على حمل الأسلحة وإطلاق أسلحة تفوق سرعة الصوت".

وأضاف البيان: "كما تم التوافق على عقد غير محدود لتوريد عدد من الطائرات المقاتلة الجديدة بمبلغ 23 مليار دولار أمريكي".

وفي السياق نفسه، ذكرت مجلة "National Interest" الأمريكية أن الطائرة الجديدة تتميز عن سابقاتها بالسرعة حيث يمكن أن تزيد من سرعتها في الأجواء ويمكنها تخطي سرعة الصوت وهذا سيساعد الأسلحة التي على متنها من زيادة سرعتها هي ذاتها.

وقال مايكل وايت، المسؤول سابقًا عن تطوير أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت في البنتاغون، إن "واشنطن ستعجل بعملية إنشاء نماذج جديدة في العام المقبل".