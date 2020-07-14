عشرات السفن تشارك في تدريبات العرض البحري الرئيسي في سان بطرسبورغ... فيديو

أعلن ممثل قوات البحرية الروسية، إيغور ديغالو، اليوم الثلاثاء، إنه تم إجراء التدريب البحري الرئيسي في سان بطرسبورغ.

وأجرى التدريب قائد قاعدة لينينغراد البحرية، الأدميرال فياتشيسلاف روديونوف.

وقال ديغالو: "عشرون سفينة حربية وزورقا للبحرية الروسية شاركت في التدريب الأول للعرض البحري الرئيسي على نهر نيفا. وأقيم التدريب من الساعة 4.00 إلى 05.30 صباحا (بتوقيت موسكو). وبهذا الصدد، تم تغيير الجدول الزمني لرفع الجسور في المدينة. وعبرت السفن والقوارب خلال العرض من جسر بلاغوفيشينسك إلى جسر ترويتسك".

وشاركت أحدث السفن في العرض، منها سفن الصواريخ الصغيرة "سوفيتسك" و"فيليكي أوستيوغ"، وسفينة مضادة للألغام "فلاديمير إيميليانوف"، وقوارب "غراتشونوك"، وقوارب الدوريات "رابتور"، وقوارب الهبوط، كما شاركت أحدث القوارب الهيدروغرافية الكبيرة "غيورغي زيما" و"ميخائيل كازانسكي" لأول مرة في العرض.

في وقت سابق، أفيد أن 46 سفينة وزورق وغواصة و42 طائرة وأكثر من 4 آلاف عسكري سيشاركون في العرض البحري الرئيسي، الذي سيقام في 26 يوليو/تموز في سان بطرسبورغ وكرنشتات.