أكبر سفينة إنزال في العالم تظهر في عرض عسكري للقوات البحرية الروسية

تحتفل روسيا، في 26 يوليو/تموز 2020، بيوم القوات البحرية، حيث تقيم في هذه المناسبة عرضا عسكريا مهيبا.

وينتظر أن تشارك 46 سفينة حربية في العرض العسكري الذي سيقيمه أسطول بحر البلطيق، وهو أحد أهم الأساطيل البحرية الحربية الروسية الموجودة اليوم في العالم.

التدريب

وقد بدأت استعدادات أسطول البلطيق للاحتفال بيوم القوات البحرية، حيث شهدت قاعدة أسطول البلطيق في بالتيسك أول تدريبات الأسطول لإقامة العرض العسكري في يوم القوات البحرية.

وجرى التدريب في قناة كالينينغراد البحرية، وشارك فيه أكثر من 20 سفينة حربية وسفينة مساندة ونحو ألف عسكري.

أضخم سفينة إنزال سريعة

وظهرت في قناة كالينينغراد أثناء تدريب أسطول البلطيق للاحتفال بيوم القوات البحرية سفينة "يفغيني كوتشيشكوف" وهي أكبر سفينة إنزال سريعة في العالم.

وتتمتع هذه السفينة بمواصفات مدهشة، في مقدمتها سرعتها التي تبلغ 100 كيلومتر في الساعة. وتستطيع السفينة بفضل سرعتها الخارقة إيصال مشاة البحرية إلى مختلف الأماكن في أقصر وقت.

وتستطيع مدافع سفينة "يفغيني كوتشيشكوف" إطلاق 100 طلقة في الثانية، أي أنها تصنع ستارا ناريا يضمن حماية السفينة من هجوم العدو.

وتتسع سفينة "يفغيني كوتشيشكوف" لـ10 ناقلات جنود مدرعة أو 3 دبابات.

وتحمل السفينة اسم القائد العسكري الروسي يفغيني نيكولايفيتش كوتشيشكوف (1953 – 2001) الذي تولى رئاسة أركان قوات خفر السواحل (1997 – 2001)، وقاد اللواء الـ336 مشاة البحرية (1990 – 1995).

عيد القوات البحرية

وتحتفل روسيا بيوم القوات البحرية منذ عام 1939. وتشهد جميع المدن الروسية التي تحتضن قواعد القوات البحرية في هذا اليوم استعراضات عسكرية.

وتم وضع حجر الأساس للقوات البحرية الروسية خلال حكم القيصر بطرس الأول في نهاية القرن السابع عشر.